ليفركوزن يفكر في الإطاحة بمدربه الهولندي تين هاج مبكرا

يدرس نادي باير ليفركوزن الألماني الإطاحة بمدربه الهولندي إريك تين هاج من تدريب الفريق، بسبب النتائج السيئة في الدوري الألماني مع بداية الموسم، على غرار ما فعله النادي الأهلي مع مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو.

ليفركوزن يغيب عن الانتصارات في أول جولتين بالدوري الألماني

ولم يحقق ليفركوزن أي انتصار في أول مباراتين له في البوندسليجا، حيث خسر المباراة الافتتاحية أمام هوفنهايم وتعادل في الثانية مع فيردر بريمن.

ووفقًا لمجلة "كيكر" الألمانية، فإن إدارة باير ليفركوزن كانت تراهن على تين هاج لخلافة تشابي ألونسو، الذي تولى قيادة ريال مدريد، لكنه لم يقدم أي شيء يذكر حتى الآن.

وأوضحت أن ليفركوزن منح الفرصة لتين هاج لإعادة إحياء مسيرته، بعد فترة مجحفة مع مانشستر يونايتد شهدت سلسلة من النتائج السلبية.

وأشارت إلى أن مستقبل إريك تين هاج أصبح غامضًا، بعد أن وجهت الجماهير انتقادات لاذعة له، في وقت لا يقدم فيه النادي دعمًا كبيرًا له.

وأكدت بعض وسائل الإعلام الألمانية أنه بمجرد انتهاء فترة الانتقالات، سيتخذ النادي قراره، لكن التوجه الآن واضح نحو الرحيل بسبب البداية غير المبشرة.

وتعاقد ليفركوزن مع تين هاج في يوليو الماضي، بعقد حتى عام 2027.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني عشر في جدول الدوري الألماني برصيد نقطة وحيدة.

