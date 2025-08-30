بعد حادث قطار الضبعة، السكك الحديدية تعلن تعديلات مؤقتة على رحلات القاهرة – مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إدخال تعديلات مؤقتة على بعض رحلات خط القاهرة – مطروح، وذلك عقب حادث القطار رقم 1935 بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح.

وأوضحت الهيئة أن القطار772/773 المقرر قيامه من القاهرة الساعة 10:10 مساءً، والقطار 1934/1933 المقرر قيامه من القاهرة الساعة 11:10 مساءً، سيعملان حتى محطة الضبعة فقط، مع توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الركاب إلى مدينة مرسى مطروح.

وأكدت الهيئة استمرار الأطقم الفنية في رفع آثار الحادث لسرعة عودة حركة القطارات إلى طبيعتها، مشيرة إلى إتاحة خيار إلغاء الحجز المسبق واسترداد قيمة التذكرة كاملة للركاب الراغبين.

