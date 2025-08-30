الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد حادث قطار الضبعة، السكك الحديدية تعلن تعديلات مؤقتة على رحلات القاهرة – مطروح

حادث القطار
حادث القطار
ads

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إدخال تعديلات مؤقتة على بعض رحلات خط القاهرة – مطروح، وذلك عقب حادث القطار رقم 1935 بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح.

 

وأوضحت الهيئة أن القطار772/773 المقرر قيامه من القاهرة الساعة 10:10 مساءً، والقطار 1934/1933  المقرر قيامه من القاهرة الساعة 11:10 مساءً، سيعملان حتى محطة  الضبعة فقط، مع توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الركاب إلى مدينة مرسى مطروح.

وأكدت الهيئة استمرار الأطقم الفنية في رفع آثار الحادث لسرعة عودة حركة القطارات إلى طبيعتها، مشيرة إلى إتاحة خيار إلغاء الحجز المسبق واسترداد قيمة التذكرة كاملة للركاب الراغبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد حديد مصر محافظة مطروح مرسي مطروح

الأكثر قراءة

بسبب حفلة بفيلته، القبض على طليق الفنانة علا غانم في أبو النمرس

رئيس لجنة الحكام السابق: هدف بيراميدز الأول خطأ تحكيمي من روخاس

هل عادت كورونا من جديد؟ رئيس لجنة مكافحة الفيروسات يوضح

حماس تؤكد رسميًا مقتل محمد السنوار في غزة

كامل الوزير ينفي هبوط القضبان ويتحدث عن أسباب حادث قطار مطروح

بشرط جزائي أم بدون، كم يدفع الأهلي حال إقالة ريبيرو؟

خلوا وشه في الأرض، جماهير الأهلي تحرج زيزو أثناء مغادرته أرضية الملعب (فيديو)

خالد الغندور: الأهلي يتواصل مع مدرب الزمالك السابق

خدمات

المزيد

ارتفاع اليوريا العادي 5714 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

كيف تساند الدولة المرأة المعنفة وتدعمها نفسيا واجتماعيا؟

تعرف على كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص وفق القانون

انخفاض البتلو 43 جنيهًا والكندوز 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads