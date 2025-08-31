فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

أصدر المهندس محمد عامر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية قرار إداريا بفصل اثنين من مشرفي القطارات بالهيئة من الخدمة بشكل نهائي، وذلك بعد إهمالهما الجسيم في أداء مهام عملهما، ما ترتب عليه ارتباك في حركة القطارات كاد أن يؤدي إلى وقوع حادث.

ووفقًا للقرار فقد انتهت توصيات اللجنة المختصة إلى تطبيق قرار مجلس الإدارة رقم 405/9973 بتاريخ 20 يونيو 2021، والقاضي بفصل العاملين حال ثبوت الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه إهدار المال العام والإساءة إلى سمعة الهيئة.

وأوضحت الهيئة من خلال المستند أعلاه أن القرار شمل كلا من/ محمد بخيت علي محمد، رئيس مشرفي قطارات، بالدرجة الثانية الفنية (هندسية مساعدة) وإسلام عبد الله محمد، مشرف قطار، بالدرجة الرابعة الفنية (هندسية مساعدة).

وأكدت الهيئة فى قرارها أنهما تركا العمل على القطار رقم 3454/722 "أسيوط / سوهاج" بمحطة المراغة يوم 5 أغسطس 2025، ما أسفر عن ارتباك بحركة القطارات وتجمهر الركاب بالمحطة، إلى جانب ما ترتب عليه من خسائر بالمال العام وأن القرار يأتي في إطار حرصها على محاسبة المقصرين وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها تهديد سلامة وأمان الركاب أو التأثير على انتظام حركة القطارات.

