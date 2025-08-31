الأحد 31 أغسطس 2025
عودة حركة القطارات على خط الإسكندرية – مطروح بعد حادث أمس

قطار
قطار
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن نجاح الأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة في إعادة حركة القطارات على خط محرم بك – مطروح إلى طبيعتها، عقب الانتهاء من الاستعداد بالسكة وتسيير حركة القطارات وذلك عقب حادث قطار رقم 1935 الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح أمس. 

وجاء ذلك بعد جهود مكثفة استمرت على مدار ساعات الليلة الماضية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بالهيئة، وبإشراف من قيادات وزارة النقل.

تحركات وزير النقل بعد حادث قطار مطروح 

وكان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد تابع ميدانيا اجراءات ادارة الازمة وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

وثمنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الجهود التي بذلها أبناؤها المخلصون من المهندسين والفنيين والعمال، والذين تمكنوا بجهودهم المتواصلة من إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وإعادة الحركة على الخط.

كما جددت الهيئة تقديم صادق التعازي والمواساة لأسر المتوفين في الحادث داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما اعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن تأخير المواعيد الخاصة بهم أو عدم وصولهم في المواعيد المقررة خلال فترة تأثر حركة القطارات بالحادث على خط الإسكندرية - مطروح.

