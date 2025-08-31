الأحد 31 أغسطس 2025
أخبار مصر

بدء تحرير اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب غدا

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى

تبدأ وزارة النقل، ممثلة في الشركة المشغلة للأتوبيس الترددي غدا الإثنين، تحرير اشتراكات طلاب الأتوبيس الترددي بداية من الأول من شهر سبتمبر المقبل.

تحرير اشتراكات طلاب الأتوبيس الترددي 

وأعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن منح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح للطالب استخدام الخدمة بشكل منتظم مما يوفر الوقت والتكلفة، وبما يضمن الانتقال في بيئة آمنة ومنظمة، ويمكن للطلاب التقدم للحصول على الاشتراكات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025 عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي، وتقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء بدء التشغيل التجريبي لجمهور الركاب للمرحلة الأولى  من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من  تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، بطول 35 كم منذ الأول من يونيو 2025.

كما يأتي ذلك في إطار الإقبال الكبير من المواطنين على استقلال الأتوبيس الترددي BRT وتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لرئيس وقيادات الشركة المصرية للأتوبيس الترددي بتقديم كافة التيسيرات لطلاب المدارس والجامعات لتمكينهم من استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة مواصلات حضارية وسريعة ومكيفة وآمنة، للوصول إلى المدارس والجامعات الواقعة على على طول خط تشغيل الأتوبيس الترددي.

تجدر الإشارة الى أنه تم مد ساعات التشغيل اليومية حتى الساعة الواحدة صباحًا، لتصبح مواعيد التشغيل يوميا من السادسة إلى الواحدة صباحا، لتتناسب مع احتياجات المواطنين خاصة خلال فترات الذروة، وتم تحديد زمن التقاطر بين الرحلات ليتراوح ما بين من 5 إلى 10 دقائق، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لزيادة ثقة المواطنين بها كوسيلة انتقال يومية يعتمد عليها.  

