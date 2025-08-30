السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 8 أشخاص في الفيوم، بحادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي الطريق الغربي

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين، ما أدى إلى تصادم السيارتين،  وإصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم، من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

 

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميني باص على طريق الفيوم

إصابة 17 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

