إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

اصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أكتوبر العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي اكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

