إصابة شخصين إثر انقلاب تروسيكل محمل بـ استاكوزا في الفيوم

أصيب شخصين إثر انقلاب تروسكل محمل بـ استاكوزا، علي طريق كفر محفوظ التابعة لمركز شرطة طامية، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وازيل اثار الحادث وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

انقلاب تروسيكل محمل استاكوزا

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي اخطارا من مأمور نركز شرطة طامية يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسكل محمل استاكوزا، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن تروسيكل محمل استاكوزا، كان يسير بسرعة تزيد من المقررة فإختل مقود الترويسيكل بيد السائق ما ادي الي انقلابه في نهر الطريق، وتسبب الحادث في اصابه شخصين،وتم نقلهما إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية ، وأحيل الي النيابة المختصة، لتولي التحقيق.

