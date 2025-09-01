على طريقة اللي نعرفه أحسن.. حسام حسن يختار 25 لاعبا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. عمرو الجزار أحدث الوجوه بقائمة الفراعنة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مساء أمس الأحد، قائمة الفريق لمعسكر سبتمبر، الذي ينطلق اليوم الإثنين، ويتخلله مواجهتين حاسمتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

بالنظر إلى قائمة اللاعبين التي أعلنها المدير الفني لمنتخب مصر، يتبين أن حسام حسن فضل الاعتماد على نفس مجموعة اللاعبين الذين تواجدوا معه في معسكرات الفراعنة الأخيرة، باستثناء عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي.

حسام حسن المدير لفني لمنتخب مصر، فيتو

لاعبون عائدون بعد غياب

وعلى الرغم من غياب 6 لاعبين من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب مصر للإصابة، إلا أن حسام حسن استعاض عنهم بلاعبين سبق لهم التواجد في تشكيلة الفراعنة تحت قيادته، مثل: محمد ربيعة مدافع سموحة، ومهند لاشين لاعب بيراميدز، العائد للمنتخب بعد غياب، ومحمد صبحي حارس الزمالك.

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر، فيتو

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل.

عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، فيتو

وجه جديد في قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

شهدت قائمة منتخب مصر تواجد عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، والذي ينضم لصفوف الفراعنة لأول مرة منذ ظهوره في أندية الدوري الممتاز.

ويلعب عمرو الجزار في مركز المساك، ويعد من أبرز المدافعين الذين تألقوا ولفتوا الأنظار بقوة في مسابقة الدوري الممتاز في الموسمين الأخيرين، سوء بقميص غزل المحلة أو مع البنك الأهلي في الموسم الحالي.

وجاء استدعاء عمرو الجزار لتعويض غياب عدد من العناصر الأساسية في التشكيلة الدفاعية لمنتخب مصر بسبب الإصابة، أبرزهم محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي وياسر إبراهيم مدافع الأهلي.

مهند لاشين، فيتو

عودة مهند لاشين

كما شهدت قائمة منتخب مصر عودة مهند لاشين لاعب الوسط المدافع في تشكيلة فريق بيراميدز، والذي يقدم مردودا جيدا مع فريقه هذا الموسم، وكان آخرها تألقه اللافت في لقاء الديربي أمام الأهلي أمس الأول السبت، والتي انتهت لصالح بيراميدز بهدفين نظيفين.

مروان عطية، فيتو

موقف مروان عطية من مباراة إثيوبيا

فيما، أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مروان عطية لاعب وسط المنتخب لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقرر لها 5 سبتمبر والمقرر إقامتها باستاد القاهرة بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.

وأضاف إبراهيم حسن أنه تم ضم مروان عطية لقائمة المنتخب بعد عودته للمشاركة مع الأهلي والاطمئنان عليه طبيا، وسيتم تجهيزه لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها يوم 9 سبتمبر.

محمد عبد المنعم، فيتو

الإصابات تغيب 8 لاعبين من تشكيلة الفراعنة

تابع إبراهيم حسن، أن هناك أكثر من لاعب خرج من قائمة منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، وعلى رأسهم إمام عاشور وياسر إبراهيم ومحمد شكري ثلاثي الأهلي، ومحمد عبد المنعم المحترف بنيس الفرنسي، ومحمد شحاتة لاعب الزمالك الذى تعرض للإصابة أمس في تدريبات فريقه، كما خرج للإصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

ياسين مرعي ورمضان صبحي

وأضاف إبراهيم حسن أن هناك متابعة لأكثر من لاعب كانوا في حسابات الجهاز الفني، ولكن الإصابة منعت انضمامهم أيضا منهم ياسين مرعي لاعب الأهلي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وأكد مدير منتخب مصر أن الحالة الطبية وسلامة اللاعب يضعها الجهاز الفني للمنتخب في المقام الأول في اختياراته للمباريات.

رمضان صبحي، فيتو

الأهلي صاحب نصيب الأسد في قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر التي أعلنها الجهاز الفني للفراعنة، 25 لاعبا بينهم 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، وزيزو، وتريزيجيه.

فيما ضمت قائمة منتخب مصر 3 لاعبين من الزمالك هم: محمد صبحي، وحسام عبد المجيد، ونبيل عماد دونجا، إلى جانب لاعبين اثنين من بيراميدز هما: محمد حمدي، ومهند لاشين.

استاد السلام، فيتو

استاد السلام يستضيف تدريبات منتخب مصر

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلن أن استاد السلام سيستضيف تدريبات منتخب الفراعنة، خلال المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وذكر إبراهيم حسن أن قرار إقامة تدريبات المنتخب الأول باستاد السلام، جاء للحفاظ على أرضية استاد القاهرة التي تستضيف مباراة إثيوبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.