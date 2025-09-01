إبراهيم حسن: مروان عطية خارج مباراة إثيوبيا لهذا السبب

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مروان عطية لاعب وسط المنتخب لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقرر لها 5 سبتمبر والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.

مروان عطية يغيب أمام إثيوبيا

وأضاف إبراهيم حسن أنه تم ضم مروان عطية لقائمة المنتخب بعد عودته للمشاركة مع الأهلي والاطمئنان عليه طبيا، وسيتم تجهيزه لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها يوم 9 سبتمبر.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراتين الأولى أمام إثيوبيا يوم 5 بإستاد القاهرة ثم مباراة بوركينا يوم 9 بإستاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو ضمن مواجهات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد - زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح مصطفي محمد - أسامة فيصل

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، اليوم الإثنين 1 سبتمبر، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

