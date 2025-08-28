آخر كلام، موقف إمام عاشور من معسكر الفراعنة المقبل

قالت مصادر مطلعة: إن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يكون جاهزا للتواجد في معسكر المنتخب الوطني القادم لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية.

أضافت المصادر: "إمام عاشور انتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر ولكن بدنيا وفنيا لن يكون جاهز للتواجد في معسكر الفراعنة القادم خاصة أنه حتى هذه اللحظات لم يعد إلى مباريات الأهلي بعد انتظامه مؤخرا فقط في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي".

وأوضحت أن هناك اتصالات متبادلة بين الجهاز الطبي للأهلي ونظيره بالمنتخب شهدت تأكيدات على عدم جاهزية إمام عاشور لمعسكر المنتخب القادم.

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.