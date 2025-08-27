بسبب المدرب الإسرائيلي، حسام حسن يرفض مواجهة منتخب زامبيا وديا

الخميس 28 أغسطس 2025
رفض حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، خوض مواجهة ودية أمام منتخب زامبيا خلال فترة التوقف الدولي في شهر ديسمبر.

وتلقى اتحاد الكرة عرضا من إحدى الشركات لتنظيم مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام زامبيا في فترة التوقف الدولي التي تشهد خوض مباريات ودية بعد انتهاء تصفيات كأس العالم، إلا أن حسام حسن رفض العرض.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن سر رفض حسام حسن، خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، هو الإسرائيلي آفرام جرانت مدرب المنتخب الزامبي، وما قد يمثله وجوده مع منتخب زامبيا من غضب جماهيري.  

 

موعد مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

فيما يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي في الأول من سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتيه أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

منتخب إثيوبيا، فيتو
منتخب إثيوبيا، فيتو

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

