الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

27 لاعبا في قائمة منتخب مصر الثاني في أول تجمع للفريق

حلمي طولان المدير
حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، قبل قليل، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، المقرر انطلاقه في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبلين، ضمن الأجندة الدولية للفيفا، والذي سيتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب تونس. 

منتخب مصر الثاني تم تكوينه من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين. 

 

27 لاعبا في أول تجمع لمنتخب مصر الثاني 

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر، 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ

خط الوسط: يحيي زكريا - محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي- غنام محمد - مجدي أفشة - ميدو جابر - عادل ميسي - حسين الشحات - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن

سبب تأخر أسماء لاعبي منتخب مصر الثاني

واضطر حلمي طولان مجبرًا لتأخير إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر منتخب مصر الثاني، لحين إعلان قائمة المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن، حتى لا يقع تعارض بين الجهازين الفنيين في اختيار أي لاعب، خاصة أنه تم الاتفاق في وقت سابق أن تكون الأولوية في اختيار اللاعبين الدوليين للمنتخب الوطني الأول.

منتخب مصر في كأس العرب

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتيه الوديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك أيضا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر المقبل، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. 

الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

مجموعة مصر في كأس العرب

وأوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخب مصر الوطني في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات إلى جانب الفائز في مباراة التصفيات من منتخبي الكويت وموريتانيا.

بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون هناك مباريات تأهيلية يومي 25 و26 من شهر نوفمبر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني الذي جرى تكوينه للمشاركة في كأس العرب بقطر من حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن الصقر فى منصب مدير المنتخب، إلى جانب تعيين كل من ممدوح محمدي ومحمد نور في منصب المدربين العامين، فيما يتولى الكابتن عصام الحضري مهمة مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ مديرا إداريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر الثاني حلمي طولان منتخب تونس بطولة كأس العرب قطر

مواد متعلقة

طولان يعلن اليوم قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر ومواجهتي تونس

موعد وصول بعثة تونس لخوض وديتين أمام منتخب مصر الثاني

وضع ترتيبات معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ومواجهة تونس وديًا

3 حراس مرمى ضمن قائمة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان

الأكثر قراءة

أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد غدًا والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

27 لاعبا في قائمة منتخب مصر الثاني في أول تجمع للفريق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في منام المتزوجة وعلاقته بقرب حدوث حمل

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads