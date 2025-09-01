27 لاعبا في قائمة منتخب مصر الثاني في أول تجمع للفريق

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، قبل قليل، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، المقرر انطلاقه في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبلين، ضمن الأجندة الدولية للفيفا، والذي سيتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب تونس.

منتخب مصر الثاني تم تكوينه من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

27 لاعبا في أول تجمع لمنتخب مصر الثاني

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر، 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ

خط الوسط: يحيي زكريا - محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي- غنام محمد - مجدي أفشة - ميدو جابر - عادل ميسي - حسين الشحات - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن

سبب تأخر أسماء لاعبي منتخب مصر الثاني

واضطر حلمي طولان مجبرًا لتأخير إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر منتخب مصر الثاني، لحين إعلان قائمة المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن، حتى لا يقع تعارض بين الجهازين الفنيين في اختيار أي لاعب، خاصة أنه تم الاتفاق في وقت سابق أن تكون الأولوية في اختيار اللاعبين الدوليين للمنتخب الوطني الأول.

منتخب مصر في كأس العرب

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتيه الوديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك أيضا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر المقبل، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

مجموعة مصر في كأس العرب

وأوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخب مصر الوطني في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات إلى جانب الفائز في مباراة التصفيات من منتخبي الكويت وموريتانيا.

بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون هناك مباريات تأهيلية يومي 25 و26 من شهر نوفمبر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني الذي جرى تكوينه للمشاركة في كأس العرب بقطر من حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن الصقر فى منصب مدير المنتخب، إلى جانب تعيين كل من ممدوح محمدي ومحمد نور في منصب المدربين العامين، فيما يتولى الكابتن عصام الحضري مهمة مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ مديرا إداريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.