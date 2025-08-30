الأحد 31 أغسطس 2025
فتح باب الحجز لتذاكر مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة منتخب مصر وإثيوبيا المقرر لها ٥ سبتمبر الجاري باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي في الأول من سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتيه أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

تنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساءا يوم 5 سبتمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي

