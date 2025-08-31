حسام حسن يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

يعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اليوم الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه غدا الإثنين 1 سبتمبر ويستمر حتى التاسع من الشهر نفسه، والذي سيتخلله مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

أسباب تأخر إعلان قائمة منتخب مصر

واضطر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو إلى اليوم الأحد 31 أغسطس، حتى يحسم موقف اللاعبين العائدين من الإصابة مثل إمام عاشور ومروان عطية وياسين مرعي ومصطفى فتحي ونبيل عماد دونجا ورامي ربيعة، وتحديد مدى جاهزية كل منهم للمشاركة في المباريات من عدمه

كما ارتأى الجهاز الفني لمنتخب مصر، تأجيل إعلان قائمة الفريق حتى اللحظة الأخيرة، انتظارا لانتهاء الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، خشية أن يتعرض أي لاعب للإصابة حال تم إعلان القائمة في وقت مبكر قبل موعد انطلاق الأجندة الدولية.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

إستدعاء 6 محترفين

كان الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أرسل خطابات استدعاء لست لاعبين محترفين للانضمام لمعسكر الفراعنة هم: محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (مانشستر سيتي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) وحمدي فتحي (الوكرة القطري) وإبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي) ورامي ربيعة (العين الإماراتي)، فيما تم استبعاد محمد عبد المنعم مهاجم نيس الفرنسي للإصابة

ومن المتوقع أن يعلن حسام حسن اليوم الأحد أسماء 18 لاعبا فقط، يتم استدعاؤهم من أندية الدوري المحلي، بينهم 3 حراس مرمى

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.