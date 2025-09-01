الإثنين 01 سبتمبر 2025
محافظات

وزير التعليم يفتتح 6 مدارس جديدة بالقليوبية اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة جديدة بالقليوبية، فيتو

 يستقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتتاح عدد من المدارس والإدارات التعليمية الجديدة بعدة مراكز بالمحافظة.

مركز شباب طلحة يتوج بلقب دوري القليوبية لمراكز الشباب في نهائي حماسي

القليوبية تحتفل بعيدها القومي الـ157 في قصر محمد علي بشبرا الخيمة (صور)

وزير التربية والتعليم يفتتح  6 مدارس جديدة بالقليوبية 

 وتشمل الافتتاحات مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي بقرية مرصفا ببنها، مدرسة فتحي محمد عبد الرحمن الرسمية للغات بقرية كوم الأطرون بمركز طوخ مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي بقرية كوم الأطرون بمركز طوخ مدرسة مشتهر الثانوية بقرية مشتهر بمركز طوخ مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي بمركز طوخ،الإدارة التعليمية بمدينة العبور.


 وأكد محافظ القليوبية أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.
 

الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف التربية والتعليم والتعليم الفني المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

