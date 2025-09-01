وزير التعليم يفتتح 6 مدارس جديدة بالقليوبية اليوم

يستقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتتاح عدد من المدارس والإدارات التعليمية الجديدة بعدة مراكز بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم يفتتح 6 مدارس جديدة بالقليوبية

وتشمل الافتتاحات مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي بقرية مرصفا ببنها، مدرسة فتحي محمد عبد الرحمن الرسمية للغات بقرية كوم الأطرون بمركز طوخ مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي بقرية كوم الأطرون بمركز طوخ مدرسة مشتهر الثانوية بقرية مشتهر بمركز طوخ مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي بمركز طوخ،الإدارة التعليمية بمدينة العبور.



وأكد محافظ القليوبية أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.



