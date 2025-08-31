القليوبية تحتفل بعيدها القومي الـ157 في قصر محمد علي بشبرا الخيمة (صور)

احتفلت محافظة القليوبية بالعيد القومي الـ157 داخل قصر محمد علي بشبرا الخيمة، في احتفالية مميزة شهدت حضور عدد من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين والقيادات التنفيذية والشعبية.

القليوبية تحتفل بالعيد القومي الـ157

شهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في استضافة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

تضمن برنامج الاحتفالية عروضًا فنية وأغاني وطنية وتراثية، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن أبرز معالم وصناعات محافظة القليوبية.

كما تم خلال الحفل تكريم عدد من رموز المجتمع القليوبي، والشخصيات العامة، والمحافظين السابقين، ورؤساء جامعة بنها السابقين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم.

وأكد الحضور أن الاحتفال هذا العام يحمل طابعًا خاصًا يجمع بين التاريخ العريق الذي يمثله قصر محمد علي، وبين الحاضر المضيء بالإنجازات والمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.

العيد القومي يمثل ذكرى خالدة لأبناء محافظة القليوبية

وفي كلمته خلال الحفل، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن العيد القومي يمثل ذكرى خالدة لأبناء المحافظة وفرصة لاستعادة أمجاد الماضي واستلهام روح العمل والإنجاز من أجل مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن القليوبية تشهد طفرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

وأكد أن احتفالية هذا العام من داخل قصر محمد علي تعكس عمق تاريخ القليوبية، وتبرز جهود الدولة المستمرة في البناء والتطوير.

القليوبية تحتقل بالعيد القومي، فيتو

القليوبية تحتقل بالعيد القومي، فيتو

القليوبية تحتقل بالعيد القومي، فيتو

القليوبية تحتقل بالعيد القومي، فيتو

القليوبية تحتقل بالعيد القومي، فيتو

القليوبية تحتقل بالعيد القومي، فيتو

القليوبية تحتقل بالعيد القومي، فيتو

القليوبية تحتقل بالعيد القومي، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.