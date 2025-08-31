الأحد 31 أغسطس 2025
محافظات

القليوبية تحتفل بعيدها القومي الـ157 في قصر محمد علي بشبرا الخيمة (صور)

احتفلت محافظة القليوبية بالعيد القومي الـ157 داخل قصر محمد علي بشبرا الخيمة، في احتفالية مميزة شهدت حضور عدد من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين والقيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ الدقهلية يشهد احتفالات القليوبية بعيدها القومي بمشاركة وزراء ومحافظين (صور)

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير شارع نبوية موسى

 القليوبية تحتفل بالعيد القومي الـ157 

شهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في استضافة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بحضور  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

تضمن برنامج الاحتفالية عروضًا فنية وأغاني وطنية وتراثية، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن أبرز معالم وصناعات محافظة القليوبية. 

كما تم خلال الحفل تكريم عدد من رموز المجتمع القليوبي، والشخصيات العامة، والمحافظين السابقين، ورؤساء جامعة بنها السابقين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم.

وأكد الحضور أن الاحتفال هذا العام يحمل طابعًا خاصًا يجمع بين التاريخ العريق الذي يمثله قصر محمد علي، وبين الحاضر المضيء بالإنجازات والمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.

 العيد القومي يمثل ذكرى خالدة لأبناء محافظة القليوبية

وفي كلمته خلال الحفل، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن العيد القومي يمثل ذكرى خالدة لأبناء المحافظة وفرصة لاستعادة أمجاد الماضي واستلهام روح العمل والإنجاز من أجل مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن القليوبية تشهد طفرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

وأكد أن احتفالية هذا العام من داخل قصر محمد علي تعكس عمق تاريخ القليوبية، وتبرز جهود الدولة المستمرة في البناء والتطوير.

