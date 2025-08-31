الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عبد العظيم: معمل "فاقوس المركزى" يطبق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى على مدار الساعة

معمل مستشفى فاقوس
معمل مستشفى فاقوس المركزى

كشف الدكتور محمود عبدالعظيم منصور مدير بنك الدم التجميعى بمستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية عن خدمات معمل مستشفى فاقوس المركزى، والذى يعمل على مدار 24 ساعة، مع تطبيق لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى على يد فريق طبي متميز 

صحة الشرقية تنظم ندوة توعية للعاملين بفاقوس حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

تحليل الصفراء بالدم مباشر وغير مباشر 

وقال ان المعمل التجميعى بمستشفى فاقوس يقدم التحاليل لصورة الدم كامله تحاليل صفراء بالدم مباشر وغير مباشر، فضلا عن البيومين،  بالإضافة إلى انزيمات الكبد ووظائف الكلى  والسكر ودهون" كوليسترول وتراى" فضلا عن تحليل سيولة الدم

تحليل سرعة النزف  والتجلط  

وأشار عبدالعظيم إلى أنه يتم  تحليل سرعة النزف والتجلط وروماتويد وميكروب سبحي وسرعة ترسيب  بالاضافة الى مزارع الدم بانواعها PCR ل فيروس سي وبي  وكذلك انزيمات القلب وغازات الدم وال TSHو Free T4 و Free T3بالاضافة الى AFP

الخروج فى قوافل خارجية بالقرى 

وقال ان بنك الدم التجميعى هو بنك يوفر كل مكونات الدم وهو أحد البنوك التجميعية على مستوى المحافظة وهو مايدفعهم للخروج فى قوافل التبرع بالدم والتى كان آخرها بقرية الديدامون مركز  بفاقوس والتى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين،

الحصول على 1113 كيس دم  بحملة للتبرع 

 وأوضح عبدالعظيم أن تلك الحملة  أسفرت عن تجميع عدد ٨١٣ كيس دم لصالح بنك الدم التجميعي بمستشفى فاقوس المركزي، بينما تمكنت حملة أبوطوالة بمنيا القمح من تجميع ٣٠٠ كيس دم لصالح بنك الدم بمستشفى منيا القمح، ليصل إجمالي ما تم جمعه بالحملتين إلى ١١١٣ كيس دم، مشيدًا بالجهود المبذولة والتعاون الكبير من الفرق الطبية والمشاركين في تنظيم هذه الحملات لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 1948 زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم بالقرى والنجوع

الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة 

وذلك كله تحت رعاية  الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية وبإشراف الدكتور أحمد الشوادفي مدير المستشفى ويتم سحب الدم بمعرفة    الدكتور محمود عبدالعظيم منصور ومن معه بقسم التحاليل الطبية بالمستشفى   

