صحة الشرقية: يوم علمي مشترك بين الباطنة والصيدلة الإكلينيكية بالزقازيق العام

يوم علمي مشترك بين
يوم علمي مشترك بين الباطنه والصيدلة الإكلينيكية

عقد اليوم العلمي لقسم الباطنة بـ مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، وذلك تحت إشراف وتنسيق الدكتور هاني سعد مغاريوس إستشاري الباطنة ورئيس القسم حيث تم إلقاء محاضرتين هامتين فى ذلك اليوم العلمى حول السكتة الدماغية. 

صحة الشرقية تواصل تقديم خدماتها لـ 2 مليون و400 ألف مواطن

 

ويأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبداية جديدة لبناء الإنسان وبتوجيهات  الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بضرورة تكثيف الأنشطة العلمية لرفع كفاءة ومهارة الفريق الطبي وتحت قيادة الدكتور محمد يحيى الصادق مدير عام المستشفى وشعار أهمية التعليم الطبى المستمر.

وجاءت المحاضرة الأولى بعنوان (إرشادات علاج الجلطة الدماغية للكبار باستخدام أدوية مذيبة) Guidelines for Thrombolytic Therapy in adults Ischemic Stroke وألقاها الدكتور طارق جودة أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق والثانية بعنوان (طريقة وصف أكتيلايز) Actilyse Prescription Protocol وألقتها الدكتورة ثريا يحيى إبراهيم صيدلي كلينيكال بعناية الطوارئ. 

وكيل صحة الشرقية يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أبو حماد المركزي

توضيح بروتوكول إعطاء العقار لمرضى السكتة الدماغية 

والهدف من المحاضرتين شرح وتوضيح بروتوكول إعطاء عقار actilyse لمرضى السكتة الدماغية بوحدة السكتة الدماغية بعناية الطوارئ وذلك وسط حضور عدد كبير أطباء الباطنة والنواب ومتدربي الزمالة والصيادلة الكلينيكال.  

