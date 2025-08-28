صحة الشرقية تنظم ندوة توعية للعاملين بفاقوس حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

قامت الدكتورة فاطمة عبد الودود والدكتورة أسماء محمود أعضاء فريق المعلومات الدوائية بمستشفى فاقوس العام بعمل ندوة توعوية ضمت أقسام المستشفى، حيث شملت العيادات الخارجية والعناية المركزة وعناية الأطفال ووحدة الحضانة والاستقبال.

الدكتور أحمد الشوادفي مدير مستشفى فاقوس

يأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم على الصحة العامة للمواطنين وبناء على تعليمات الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية وبإشراف الدكتور أحمد الشوادفي مدير مستشفى فاقوس المركزى

شرح تصنيف المضادات الحيوية

حيث تم الشرح على رأس العمل مع تنظيم محاضرات في قاعة الاجتماعات وذلك لشرح تصنيف المضادات الحيوية الذى تم تطويره بواسطة منظمة الصحة العالمية والتنويه عن سوء استخدام المضادات الحيوية

أهمية التصدى للمضادات الحيوية

وبالإضافة إلى ما يترتب على سوء الاستخدام وأهمية التصدى لظهور سلالات مقاومة للمضادات الحيوية ويأتى هذا ضمن توجه وزارة الصحة إلى الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

