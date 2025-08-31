الأحد 31 أغسطس 2025
الداخلية: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و147 حالة تعاطي بين السائقين

الداخلية تضبط 114 ألف مخالفة مرورية و147 حالة تعاطى مخدرات

واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، للتصدي للمخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون، حيث أسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن نتائج إيجابية ملموسة.

بعد تداول فيديو، القبض على متهم بترويج مخدرات في الفيوم

إعلان يقود الشرطة لضبط مروج ألعاب نارية بالشرقية

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 114,286 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – المواقف العشوائية – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص 2,224 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 134 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت القوات من ضبط 1,077 مخالفة مرورية متنوعة، شملت (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة المركبات). كما تم فحص 153 سائقًا، أسفر عن إيجابية 13 حالة لتعاطي المخدرات.

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 22 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات لتحقيق الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.

