الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأحوال المدنية تواصل تنظيم قوافل متنقلة لاستخراج الوثائق بالمحافظات والمستشفيات

الأحوال المدنية تواصل
الأحوال المدنية تواصل تنظيم قوافل لاستخراج الوثائق، فيتو

واصل  قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية واستخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.

وأسفرت جهود تلك القوافل المنتشرة بمحافظات: القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية، عن استخراج 8,104 بطاقة رقم قومي،36,352 مُصدرًا مميكنًا.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

الداخلية تضبط 3 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء

ونظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل هذه القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 30 أغسطس 2025.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة:15340 للطلبات الجماهيرية الفورية -15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأسفرت الاستجابة السريعة عن استخراج وتوصيل 702 بطاقة رقم قومي و98 مُصدرًا مميكنًا للمواطنين بمقار إقامتهم.

وفي إطار الاهتمام بالحالات الإنسانية، تم إيفاد مأموريات إلى 59 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم في المنازل والمستشفيات. كما تم إيفاد مأموريات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الأندية الخاصة، أسفرت عن استخراج وتسليم البطاقات لـ 287 مواطنًا.

إلى جانب ذلك، واصل المركز النموذجي استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 376 مواطنًا ومواطنة.

وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من المواطنين لما لها من أثر إيجابي في التيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، تأكيدًا على حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بصورة حضارية ومتميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاوراق الثبوتية الاحوال المدنية استخراج الأوراق الثبوتية استخراج الأوراق الخدمات الجماهيرية قوافل متنقلة لاستخراج الوثائق قطاع الأحوال المدنية قادرون باختلاف كبار السن وذوي الهمم

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

الداخلية تضبط 3 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء

الداخلية: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و147 حالة تعاطي بين السائقين

بعد تداول فيديو، القبض على متهم بترويج مخدرات في الفيوم

إعلان يقود الشرطة لضبط مروج ألعاب نارية بالشرقية

ضبط شخصين بالإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

ضبط سيدة بتهمة الاعتداء على عروسة بمصر القديمة

الأكثر قراءة

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

قبل ما يجيلك المحصل، اعرف أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

كشف سلبيات تواجه زوار مصر، محام كويتي يوجه انتقادات قوية لمسئولي السياحة بأم الدنيا

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads