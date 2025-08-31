الأحوال المدنية تواصل تنظيم قوافل متنقلة لاستخراج الوثائق بالمحافظات والمستشفيات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية واستخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.

وأسفرت جهود تلك القوافل المنتشرة بمحافظات: القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية، عن استخراج 8,104 بطاقة رقم قومي،36,352 مُصدرًا مميكنًا.

ونظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل هذه القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 30 أغسطس 2025.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة:15340 للطلبات الجماهيرية الفورية -15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأسفرت الاستجابة السريعة عن استخراج وتوصيل 702 بطاقة رقم قومي و98 مُصدرًا مميكنًا للمواطنين بمقار إقامتهم.

وفي إطار الاهتمام بالحالات الإنسانية، تم إيفاد مأموريات إلى 59 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم في المنازل والمستشفيات. كما تم إيفاد مأموريات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الأندية الخاصة، أسفرت عن استخراج وتسليم البطاقات لـ 287 مواطنًا.

إلى جانب ذلك، واصل المركز النموذجي استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 376 مواطنًا ومواطنة.

وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من المواطنين لما لها من أثر إيجابي في التيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، تأكيدًا على حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بصورة حضارية ومتميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.