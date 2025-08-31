ضبط شخصين لترويجهما المواد المخدرة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله بعض الأشخاص أثناء ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش".

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.

