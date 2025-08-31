الأحد 31 أغسطس 2025
ضبط شخصين لترويجهما المواد المخدرة بالقاهرة

ضبط شخصين لترويجهما المواد المخدرة بالقاهرة

نجحت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله بعض الأشخاص أثناء ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش".

الأحوال المدنية تواصل تنظيم قوافل متنقلة لاستخراج الوثائق بالمحافظات والمستشفيات

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.

 

ترويج المخدرات قسم المرج وزارة الداخلية تجارة الهيروين الامن العام الحوادث الجنائية السلاح الناري

