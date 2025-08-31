إعلان يقود الشرطة لضبط مروج ألعاب نارية بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الألعاب النارية عبر الإنترنت.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد القائم على إدارة الصفحة، حيث تبين أنه عامل – مقيم بمحافظة الشرقية. وعقب ضبطه عُثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأنواع.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على جهات التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.