ضبط شخصين بالإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الغربية لاتهامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني.

وكشفت التحريات أن المتهمين روّجا لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقطاب ضحاياهما والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان تبين من الفحص الفني احتواؤهما على دلائل تؤكد ممارستهما للنشاط الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب وقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

