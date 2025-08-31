الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين بالإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني

ضبط شخصين بالإسكندرية
ضبط شخصين بالإسكندرية للنصب على المواطنين، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الغربية لاتهامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني.

وكشفت التحريات أن المتهمين روّجا لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقطاب ضحاياهما والاستيلاء على أموالهم.

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

ضبط سيدة بتهمة الاعتداء على عروسة بمصر القديمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان تبين من الفحص الفني احتواؤهما على دلائل تؤكد ممارستهما للنشاط الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب وقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

