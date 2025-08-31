بعد تداول فيديو، القبض على متهم بترويج مخدرات في الفيوم

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر، ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمحافظة الفيوم.

وكشفت التحريات أن مقطع الفيديو أظهر المتهم وهو يستقل دراجة نارية ويقوم ببيع المواد المخدرة لعدد من المدمنين في دائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وعقب الفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في ترويج المواد المخدرة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة.

