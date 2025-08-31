الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تداول فيديو، القبض على متهم بترويج مخدرات في الفيوم

القبض على المتهم
القبض على المتهم بترويج المخدرات فى الفيوم

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر، ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمحافظة الفيوم.

وكشفت التحريات أن مقطع الفيديو أظهر المتهم وهو يستقل دراجة نارية ويقوم ببيع المواد المخدرة لعدد من المدمنين في دائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وعقب الفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في ترويج المواد المخدرة. 

إعلان يقود الشرطة لضبط مروج ألعاب نارية بالشرقية

ضبط شخصين بالإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ترويج المواد المخدرة بيع المواد المخدرة ببيع المواد المخدرة أمل المواد المخدرة الاستروكس

مواد متعلقة

إعلان يقود الشرطة لضبط مروج ألعاب نارية بالشرقية

ضبط شخصين بالإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

ضبط سيدة بتهمة الاعتداء على عروسة بمصر القديمة

كثافات بشارعي رمسيس والتحرير، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

القبض على عاطل متهم بسرقة لوحة معدنية لسيارة ملاكي بالجيزة

القبض على عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري بالغربية

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على طفل بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

مصدر بالأهلي يكشف كواليس جديدة في الخسارة أمام بيراميدز

قبل ما يجيلك المحصل، اعرف أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads