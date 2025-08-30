السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط: إلغاء التعاقد مع أي شركة إعلانات تثبت سرقتها التيار الكهربائي من الشارع

محافظ أسيوط يجتمع
محافظ أسيوط يجتمع بأصحاب شركات الإعلانات،فيتو

عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أصحاب شركات الإعلانات العاملة بالمحافظة، لبحث آليات تطوير منظومة الإعلانات وتنظيمها بما يواكب الهوية البصرية ويحقق الشكل الحضاري اللائق بمدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة.

 

لن يتم التساهل مع أي شركة يثبت قيامها بسرقة التيار الكهربائي

خلال الاجتماع، أكد محافظ أسيوط أهمية تطوير وتصميم اللافتات الإعلانية في الشوارع بما يليق بالمظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على أنه لن يتم التساهل مع أي شركة يثبت قيامها بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة أو الشوارع، حيث سيُلغى تعاقدها على الفور، مع إلزامها بتحمل تكاليف الإصلاح وسداد الغرامات المقررة.

 

كما وجه محافظ أسيوط بتوحيد شكل اللوحات الإعلانية لتحقيق الانضباط والجمال البصري، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق مقترح يقضي بإسناد أحد الميادين الكبرى إلى شركة إعلانات تتولى تطويره بالكامل مقابل منحها حق الإعلان به لمدة ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة لتقييم الإعلانات القائمة والجديدة طبقًا لمعايير الهوية البصرية، على أن تكون اللجنة برئاسة نائب المحافظ وتضم في عضويتها المعنيين من الجهات التنفيذية، وذلك لضمان التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم.

 

انطلاق حملة لحصر وإزالة الإعلانات غير المرخصة بالقوصية في أسيوط

محافظة أسيوط: تخفيضات على إعلانات الشركات الملتزمة بتوفير فرص عمل للشباب

وأكد محافظ أسيوط في ختام الاجتماع أن المحافظة حريصة على تطوير المنظومة الإعلانية بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المنشودة، ويعكس الوجه الحضاري والجمالي لمدينة أسيوط، مشددًا على أن التعاون الجاد بين المحافظة وشركات الإعلانات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التيار الكهربائي اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر سرقة التيار الكهربائى محافظة اسيوط محافظ أسيوط

مواد متعلقة

زراعة أسيوط تطرح 8 برامج دراسية بنظام الساعات المعتمدة

محافظ أسيوط يتفقد ورشة المحابس بشركة المياه (صور)

محافظ أسيوط يتابع موسم جني القطن بالحقول

رياضة أسيوط تختتم فعاليات المعسكر الرابع للتنمية الرياضية بمشاركة 150 فتاة

ضبط أدوية منتهية الصلاحية وتحرير 393 محضرًا متنوعًا في حملات تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء بالديوان العام

3 قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بشأن منزل كوم أبوشيل المنهار

محافظ أسيوط: صرف تعويضات لـ 259 أسرة من أهالي مساكن الإيواء بعرب المدابغ

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

شائعة موت ترامب تشعل مواقع التواصل، والنشطاء يكشفون الحقيقة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads