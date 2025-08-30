محافظ أسيوط: إلغاء التعاقد مع أي شركة إعلانات تثبت سرقتها التيار الكهربائي من الشارع

عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أصحاب شركات الإعلانات العاملة بالمحافظة، لبحث آليات تطوير منظومة الإعلانات وتنظيمها بما يواكب الهوية البصرية ويحقق الشكل الحضاري اللائق بمدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة.

لن يتم التساهل مع أي شركة يثبت قيامها بسرقة التيار الكهربائي

خلال الاجتماع، أكد محافظ أسيوط أهمية تطوير وتصميم اللافتات الإعلانية في الشوارع بما يليق بالمظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على أنه لن يتم التساهل مع أي شركة يثبت قيامها بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة أو الشوارع، حيث سيُلغى تعاقدها على الفور، مع إلزامها بتحمل تكاليف الإصلاح وسداد الغرامات المقررة.

كما وجه محافظ أسيوط بتوحيد شكل اللوحات الإعلانية لتحقيق الانضباط والجمال البصري، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق مقترح يقضي بإسناد أحد الميادين الكبرى إلى شركة إعلانات تتولى تطويره بالكامل مقابل منحها حق الإعلان به لمدة ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة لتقييم الإعلانات القائمة والجديدة طبقًا لمعايير الهوية البصرية، على أن تكون اللجنة برئاسة نائب المحافظ وتضم في عضويتها المعنيين من الجهات التنفيذية، وذلك لضمان التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم.

وأكد محافظ أسيوط في ختام الاجتماع أن المحافظة حريصة على تطوير المنظومة الإعلانية بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المنشودة، ويعكس الوجه الحضاري والجمالي لمدينة أسيوط، مشددًا على أن التعاون الجاد بين المحافظة وشركات الإعلانات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

