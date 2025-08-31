الأحد 31 أغسطس 2025
كثافات بشارعي رمسيس والتحرير، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، حالة مرورية متوازنة، تباينت بين الكثافات المتحركة والانسيابية الكاملة في عدد من المحاور والميادين الرئيسية، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الإدارة العامة للمرور. 

وفي القاهرة، اتسمت الحركة على كورنيش النيل وميادين وسط البلد بالانسيابية، فيما ظهرت كثافات محدودة أعلى كوبري أكتوبر خاصة من مطلع صلاح سالم باتجاه الجيزة. 

 كما سجل محور صلاح سالم حالة مرورية متوسطة في الاتجاهين، بينما جاءت حركة السير على محاور الأوتوستراد و26 يوليو والطريق الدائري في معظمها منتظمة. 

كما ظهرت كثافات مرورية محدودة بشوارع وسط البلد وشارع رمسيس وشبرا مصر بالإضافة الى كوبرى الجلاء وشارعى التحرير بمنطقة الدقى والبطل أحمد عبد العزيز. 

أما في الجيزة، فقد شهدت بعض الشوارع الرئيسية، مثل شارع البحر الأعظم وامتداد النيل السياحي، كثافات متحركة تحت السيطرة، في حين سارت الحركة بصورة طبيعية على أغلب المحاور الأخرى.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها دفعت بالأوناش والخدمات الميدانية على مدار الساعة للتعامل مع أي أعطال أو طوارئ، مع استمرار المتابعة اللحظية لحركة السيارات عبر كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية. 

