القبض على عاطل متهم بسرقة لوحة معدنية لسيارة ملاكي بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لسرقته لوحة معدنية لسيارة ملاكي بالجيزة.

فيديو سرقة لوحة معدنية سيارة بالجيزة

كانت وزارة الداخلية رصدت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة لوحات معدنية لإحدى السيارات.



وبالفحص تم تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ملاكى، سارية التراخيص") ملك (مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة بشتيل بالجيزة) وباستدعائه وسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 أغسطس الجارى إكتشف فقده اللوحة الأمامية للسيارة خاصته وقام باستبدالها من وحدة المرور التابع لها.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية)، وبمواجهته قرر تصريفها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم الوراق) "تم ضبطه" وبسؤاله اعترف بقيامه بصهرها تمهيدًا لبيعها كخردة، كما ضُبط بحوزته لوحتين معدنيتين خاصتين بسيارتين ملاكى أخريين.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

