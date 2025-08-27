الخميس 28 أغسطس 2025
موعد انضمام محمد صلاح ومرموش لمعسكر منتخب مصر

محمد صلاح وعمر مرموش،
محمد صلاح وعمر مرموش، فيتو

كشف الجهاز الإداري لمنتخب مصر عن موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي لمعسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب الجهاز الإداري لمنتخب مصر، فإن الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش سينضمان لمعسكر الفريق مساء يوم ١ سبتمبر، على أن يشاركا في التدريبات في اليوم التالي مباشرة. 

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي في الأول من سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتيه أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك. 

محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو
محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

 

الجريدة الرسمية
