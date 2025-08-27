رامي ربيعة يوضح موقفه من الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد مباراة دبا

اقترب رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي كثيرا من التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، المقرر انطلاقه في الأول من سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت الساعات الماضية إتصالا هاتفيا بين إبراهيم حسن مدير منتخب مصر مع رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، حيث قام الأول بتهنئة اللاعب على فوز فريقه الأخير أمام “دبا” في الدوري الإماراتي 3-2.

إبراهيم حسن، فيتو

ربيعة يبلغ إبراهيم حسن جاهزيته للمباريات

وخلال المكالمة طمأن رامي ربيعة مدير المنتخب الوطني بأنه تعافي تماما من الإصابة الأخيرة التي لحقت به، وبات جاهزا للمشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، خاصة بعد أن شارك في آخر 7 دقائق في مباراة العين الأخيرة أمام دبا، وظهر بحالة فنية وبدنية جيدة، ليتأكد إنضمامه في معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه الإثنين المقبل.

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

