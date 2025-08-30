إعلام عبري: جيش الاحتلال يرجح نجاة وزير دفاع الحوثيين ورئيس أركانهم بعد الغارات الأخيرة

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء اليوم السبت، أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن وزير دفاع الحوثيين ورئيس أركانهم لم يقتلا.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن جيش الاحتلال محاولته اغتيال رئيس أركان الحوثيين وزير الدفاع في الجماعة مبينا أنه بانتظار نتائج المحاولة بعد الغارات التي شنها يوم الخميس على العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء.. الجيش يتأكد من مقتل وإصابة من كانوا بالمكان المستهدف في صنعاء.

الحوثيون يكلفون "محمد مفتاح" بالقيام بأعمال رئيس وزرائهم

أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بأن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء كلف محمد أحمد أحمد مفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

مقتل رئيس حكومة صنعاء التابعة للحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية

جاء القرار إثر الإعلان عن مقتل رئيس حكومة صنعاء التابعة للحوثيين أحمد غالب الرهوي، وعدد من رفاقه من الوزراء جراء الغارات الإسرائيلية أول أمس الخميس.

وأعلن الحوثيين مقتل رئيس وزراء "حكومة التغيير والبناء" أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية. كما أصيب عدد آخر من الوزراء بجروح متوسطة وخطيرة، ويتلقون حاليا الرعاية الطبية.

وأكد الحوثيين أن الحكومة ستواصل القيام بمهامها في إطار تصريف الأعمال، وأن مؤسسات الدولة مستمرة في أداء وظائفها وتقديم الخدمات العامة. كما جدد البيان الموقف الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني، والعمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية.

