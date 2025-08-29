الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال: استهدفنا رئيس أركان الحوثيين وعدد من القادة وبانتظار نتائج الغارة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال محاولته اغتيال رئيس أركان الحوثيين وزير الدفاع في الجماعة مبينا أنه بانتظار نتائج المحاولة بعد الغارات التي شنها يوم أمس على العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء.. الجيش يتأكد من مقتل وإصابة من كانوا بالمكان المستهدف في صنعاء.

 

الحوثي ينفي استهداف قياداته

بدورها، نفت أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مزاعم جيش الاحتلال باستهداف قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء.

وأضافت جماعة الحوثيون أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة فاشلة كسابقاتها.

 

استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي

في غضون ذلك، قالت هيئة البث العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي علي العاصمة اليمنية ‎صنعاء استثنائي وذو أهمية.

وأضافت هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي باليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي يشارك في الهجوم على ‎اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بعض الهجمات في ‎صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من ‎جماعة الحوثي.

ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية

وقالت القناة 14 العبرية، مساء أمس الخميس، إن دولة الاحتلال تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت القناة 14 العبرية: الهجمات في ‎اليمن تستهدف قادة بارزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس أركان الحوثيين الحوثيين الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال صنعاء العاصمة اليمنية

مواد متعلقة

لا تشمل غزة، جيش الاحتلال يعلن عن هدنة تكتيكية للأنشطة العسكرية

بعد التكذيب الحوثي للاحتلال، جيش الكيان: عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة

بعد مزاعم جيش الاحتلال، الحوثي تنفي استهداف قياداتها في صنعاء

أول تعليق من جيش الاحتلال على واقعة اغتيال الصحفيين

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads