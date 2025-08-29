جيش الاحتلال: استهدفنا رئيس أركان الحوثيين وعدد من القادة وبانتظار نتائج الغارة

أعلن جيش الاحتلال محاولته اغتيال رئيس أركان الحوثيين وزير الدفاع في الجماعة مبينا أنه بانتظار نتائج المحاولة بعد الغارات التي شنها يوم أمس على العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء.. الجيش يتأكد من مقتل وإصابة من كانوا بالمكان المستهدف في صنعاء.

الحوثي ينفي استهداف قياداته

بدورها، نفت أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مزاعم جيش الاحتلال باستهداف قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء.

وأضافت جماعة الحوثيون أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة فاشلة كسابقاتها.

استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي

في غضون ذلك، قالت هيئة البث العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي علي العاصمة اليمنية ‎صنعاء استثنائي وذو أهمية.

وأضافت هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي باليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي يشارك في الهجوم على ‎اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بعض الهجمات في ‎صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من ‎جماعة الحوثي.

ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية

وقالت القناة 14 العبرية، مساء أمس الخميس، إن دولة الاحتلال تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت القناة 14 العبرية: الهجمات في ‎اليمن تستهدف قادة بارزين.

