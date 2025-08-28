الجمعة 29 أغسطس 2025
بعد مزاعم جيش الاحتلال، الحوثي تنفي استهداف قياداتها في صنعاء

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

نفت أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مزاعم جيش الاحتلال باستهداف قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء.

وأضافت جماعة الحوثيون أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة فاشلة كسابقاتها.

استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي

وقالت هيئة البث العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي علي العاصمة اليمنية ‎صنعاء استثنائي وذو أهمية.

وأضافت هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي باليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلي أن سلاح البحرية الإسرائيلي يشارك في الهجوم على ‎اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بعض الهجمات في ‎صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من ‎جماعة الحوثي.

 

ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية

وقالت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت القناة 14 العبرية: الهجمات في ‎اليمن تستهدف قادة بارزين.

الجريدة الرسمية
