بعد هجوم الاحتلال، الحوثيون يكلفون "محمد مفتاح" بالقيام بأعمال رئيس وزرائهم

أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بأن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء كلف محمد أحمد أحمد مفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

مقتل رئيس حكومة صنعاء التابعة للحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية

جاء القرار إثر الإعلان عن مقتل رئيس حكومة صنعاء التابعة للحوثيين أحمد غالب الرهوي، وعدد من رفاقه من الوزراء جراء الغارات الإسرائيلية أول أمس الخميس.

وأعلن الحوثيين مقتل رئيس وزراء "حكومة التغيير والبناء" أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية. كما أصيب عدد آخر من الوزراء بجروح متوسطة وخطيرة، ويتلقون حاليا الرعاية الطبية.

وأكد الحوثيين أن الحكومة ستواصل القيام بمهامها في إطار تصريف الأعمال، وأن مؤسسات الدولة مستمرة في أداء وظائفها وتقديم الخدمات العامة. كما جدد البيان الموقف الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني، والعمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية.

سلسلة غارات جوية واسعة النطاق على العاصمة اليمنية صنعاء

وشنت إسرائيل، مساء الخميس، سلسلة غارات جوية وصفت بأنها واسعة النطاق على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة 14 العبرية إن "إسرائيل تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية"، مشيرة إلى أن سلاح البحرية شارك في الهجمات إلى جانب سلاح الجو. وأكد جيش الاحتلال في بيان أن "سلاح الجو هاجم هدفا تابعا لجماعة الحوثي في منطقة صنعاء بدقة موجهة".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أمنية أن الغارات استهدفت "عددا من قادة الجماعة الذين كانوا مجتمعين في مواقع مختلفة بالعاصمة"، مضيفة أن العملية "نفذت بشكل متزامن خلال دقائق قليلة، استنادا إلى معلومات استخباراتية".

وبحسب شهود عيان، هزت صنعاء وجبل عطان غرب المدينة ما لا يقل عن 10 انفجارات عنيفة.

