بعد التكذيب الحوثي للاحتلال، جيش الكيان: عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء.. الجيش يتأكد من مقتل وإصابة من كانوا بالمكان المستهدف في صنعاء.

الحوثي ينفي استهداف قياداته

بدورها، نفت أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مزاعم جيش الاحتلال باستهداف قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء.

وأضافت جماعة الحوثيون أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة فاشلة كسابقاتها.

 

استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي

في غضون ذلك، قالت هيئة البث العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي علي العاصمة اليمنية ‎صنعاء استثنائي وذو أهمية.

وأضافت هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي باليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلي أن سلاح البحرية الإسرائيلي يشارك في الهجوم على ‎اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بعض الهجمات في ‎صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من ‎جماعة الحوثي.

 

ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية

وقالت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت القناة 14 العبرية: الهجمات في ‎اليمن تستهدف قادة بارزين.

