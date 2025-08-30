حافلة الأهلي تصل استاد السلام استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري

وصلت منذ قليل حافلة النادي الأهلي إلي استاد السلام الدولي، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما تعثر في الجولة الماضية عقب التعادل السلبي أمام غزل المحلة، وهو ما أثار غضب جماهيره التي تنتظر من الفريق تصحيح المسار.

ويأمل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو أن يظهر لاعبوه بأفضل صورة هجومية لتعويض غياب الانتصار الأخير.

على الجانب الأخر، يسعى بيراميدز لتدارك الهزيمة من مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، لذلك يطمح الفريق السماوي في استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات سريعًا.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز؟

ويدخل الأهلي اللقاء محتلًّا المركز الثامن برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت 2-2، ثم فاز على فاركو 4-1، قبل أن يتعادل سلبيا أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة.

في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى سلبيًّا مع وادي دجلة، ثم فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع المصري 2-2، ويخسر في الجولة الرابعة أمام مودرن سبورت 2-1.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

