رئيس مدينة أبو حماد بالشرقية يتابع فحص ملفات التصالح المقدمة

لجان الفحص بملفات
لجان الفحص بملفات التصالح ووقف بناء بابوحماد شرقية

وجه المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، أعضاء اللجنة الفنية بضرورة تسريع وتيرة عمل لجان الفحص والبت فى ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بهدف الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت ممكن، لتخفيف العبء على المواطنين.

رئيس مركز ومدينة أبوحماد: نسابق الزمن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة 

 وقام معجل بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال إنشاء كوبري المركز، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمركز والمدينة، والتأكد من تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة. 

تعدى صاحب الترخيص على حرم الطريق 

كما أصدر رئيس مركز ومدينة أبو حماد، توجيهات فورية بوقف أعمال بناء وحفر أساسات في منطقة المغازي، وذلك لتعدي صاحب الترخيص على حرم الطريق العام. 

​ التعدى على حرم الشارع العام 

​وخلال متابعة ميدانية، تبيّن أن أحد المواطنين قد تجاوز حدود رخصة البناء الممنوحة له، وقام بالتعدي على حرم الشارع العام عبر حفر أساسات لبناء عقار جديد.

التزام الإدارة المحلية بتطبيق القانون

وبناءً على التوجيهات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، شملت هذه الإجراءات إيقاف الأعمال في الموقع فورًا، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه التعديات في المستقبل.

رئيس مركز أبوحماد بالشرقية يتابع انتظام العملية التعليمية

توجيهات محافظ الشرقية 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للجان فحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء، ومتابعة معدلات إنجاز الخطة الاستثمارية واصدار قرارات الإزالة الفورية إذا اقتضى الأمر ذلك.

