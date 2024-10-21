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رئيس مركز أبوحماد بالشرقية يتابع انتظام العملية التعليمية

رئيس ابوحماديجرى
رئيس ابوحماديجرى زيارة لمدرسةاللواءسامى اسعد بالشرقية

تابع المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية اليوم الإثنين انتظام العملية التعليمية بمدرسة اللواء سامي أسعد للتعليم الأساسي بإدارة أبوحماد التعليمية للوقوف على  مدي الجهد المبذول فى العملية التعليمية.

رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الفنية

المرور على المعامل والمكتبة وكافة محتويات المدرسة 

التقى رئيس مركز ومدينة أبو حماد برضا محمد ابراهيم مدير ادارة المدرسة حيث تم  تفقد أقسام المدرسة المتمثلة في المكتبة والمعمل والحاسب والفصول ومناهل المعرفة حيث جدهم جميعهم بحالة طيبة وتابع معه نسبة الغياب للطلاب وناظر بعض دفاتر الغياب مع المعلمين.

الاطمئنان على طلاب المدرسة 

 وقال سالم تتميز المدرسة بإمكانيات عالية فنيا وعلميا وبها العديد من ابنائنا الطلبة المتميزين رياضيا وثقافيا علي مستوي الجمهورية كما تم الاطمئنان على  طلبة المدرسة من ناحية وصول المعلومة ومدى استيعابها سريعا ومتابعتهم جيدا من الناحية العلمية بصفة مستمرة.

دفتر مدير المدرسة 

كما تابع دفتر مدير المدرسة الذى وجد مدون به المرور على الفصول والتوقيع بدفاتر الحضور الخاصة بالمعلمين واستمع بالفصول لشرح بعض النقاط وتبادل النقاش مع الطلبة للتأكد من مدي تركيزهم واستيعابهم السريع.

نجاح عملية تثبيت كسر بالحوض لمريضة عمرها 50 عامًا بمستشفى أبوحماد المركزي بالشرقية

توجيهات المهندس محافظ الشرقية 

تأتى هذه المتابعة بتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حيث حرص على ضرورة مرور رئيس المركز على المدارس والاطمئنان على مستوى الطلاب والحرص على التفتيش على دورات المياه والنظافة العامة للمدرسة وذلك يتم بعموم المحافظة.

 

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المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ابوحماد محافظة الشرقية ادارة ابوحماد التعليمية اللواء سامى اسعد للتعليم الاساسي العملية التعليمية

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