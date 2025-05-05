رئيس مركز ومدينة أبوحماد: نسابق الزمن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ناقش المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد محافظة الشرقية خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمركز أهم الملفات التى تمس المواطن والعمل على تسريع الخطى نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وبشكل أسرع .

مناقشة استمرار توريد محصول القمح

وقال معجل إنه تم مناقشة استعدادات إدارة التموين بتوريد محصول القمح لهذا العام كما تعدت نسب التوريد من المستهدف 85% كما ناقش الاجتماع استعدادات الإدارة التعليمية والقسم الأزهرى لأمتحانات اخر العام وكيفية تهيئ البئية المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بيسر دون عقبات

مراجعة اعمدة الانارة امام المدارس

كما ناقش الاجتماع مراجعة أعمدة الإنارة أمام المدارس والمنشآت الخدمية ورفع نزلات الاسلاك العشوائية حفاظا على سلامة الطلاب والمواطنين وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل مراقبة الأسواق بجدية للتأكد من جودة المواد الغذائية واللحوم والأسماك مع مراعاة الاسعار العادلة،

التصدى فى المهد للتعديات على الارض الزراعية

كما وجه رئيس المركز الإدارة الزراعية بضرورة التصدى فى المهد الى التعديات على الاراضي الزراعية كما جرت مناقشة الدروس الدينية بالمساجد والاهتمام بتقديم محتوى يحث الجيل الجديد على حب الوطن والحفاظ على مقدراته.

التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية

وخلال الاجتماع ناقش رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية متابعة ملفات املاك الدولة والتصالح فى مخالفات البناء وحثهم على تسريع وتيرة العمل فى هذه الملفات المهمة وتم التوجيه بالتنسيق والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية والإدارات الخدمية لتذليل العقبات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المجالات.

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