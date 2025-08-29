الجمعة 29 أغسطس 2025
إحالة واقعة ضبط مواد غذائية فاسدة داخل مصنع حلوى بالشرقية للنيابة (صور)

 شهدت محافظة الشرقية حملة موسعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، للرقابة على مصانع الحلوى استعدادًا لذكرى المولد النبوي الشريف.

صحة الشرقية تنظم ندوة توعية للعاملين بفاقوس حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

ضبط مصنع حلوى بمدينة القنايات يفتقر للاشتراطات الصحية اللازمة

 وأسفرت الحملة، التي قادها الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، علي بسيوني مراقب أول الأغذية، أحمد أمين مراقب عام الأغذية بالمديرية، عن ضبط مصنع حلوى بمدينة القنايات يفتقر للاشتراطات الصحية اللازمة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاقه لما يشكّله من خطر داهم على الصحة العامة.

سحب 5 عينات من منتجات المصنع وإرسالها للمعمل الإقليمي

 كما تم سحب 5 عينات من منتجات المصنع وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تحرير 4 محاضر جنحة صحية بقسم شرطة القنايات

 وضبط مفتشو الأغذية أكثر من نصف طن من المنتجات الفاسدة، بينها برميلا طحينة زنة 200 كجم لسوء التخزين، إلى جانب إعدام 360 كجم من الحلوى وهوالك الإنتاج لتغيّر خواصها الطبيعية، مع تحرير 4 محاضر جنحة صحية بقسم شرطة القنايات. 

  وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة، موجهًا الشكر لفرق مراقبة الأغذية على جهودهم في حماية المواطنين. 

حملات علي المنشأت الغذائية بالشرقية مديرية الصحة بالشرقية وكيل صحة الشرقية حملات علي مصانع الحلوي بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

