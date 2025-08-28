الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يبحث مع نواب البرلمان مشكلات دوائرهم

محافظ الشرقية يلتقى
محافظ الشرقية يلتقى نواب الشعب لانهاء مشكلات دوائرهم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

محافظ الشرقية يلتقي 10 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من نواب البرلمان بالمحافظة وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين والتي تأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة الحالية لتحقيق آمال وطموحات أبناء المحافظة في حضور  الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة. 

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها بـ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا، وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.  

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

