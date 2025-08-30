القومي للبحوث يعرض جهاز "Activity Wheel" لدعم الأبحاث الدوائية

أعلنت وحدة الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث عن إتاحة جهاز Activity Wheel، وهو أداة متطورة لقياس مستوى النشاط الحركي والسلوكي للحيوانات المعملية بدقة عالية وعلى فترات زمنية مختلفة.

وأوضح المركز أن الجهاز يعد إضافة نوعية في مجال الأبحاث قبل السريرية، إذ يتيح تقييم تأثير الأدوية على الجهاز العصبي، والكشف المبكر عن التغيرات في النشاط والقدرة على الحركة، والمساهمة في دراسات متقدمة تتعلق بالاضطرابات العصبية والعضلية.

تسجيل البيانات بشكل لحظي وموثق



وأوضحت الوحدة أن الجهاز يقوم بتسجيل البيانات بشكل لحظي وموثق، مما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تساعد الباحثين في تطوير أدوية أكثر أمانًا وفعالية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة في مجال التجارب قبل السريرية ودعم صناعة الدواء.

وعرض المركز القومي للبحوث آلية عمل الجهاز من خلال فيديو توضيحي يبرز كيفية استخدامه في الأبحاث، وكيفية الاستفادة من نتائجه لدعم التطوير الدوائي.

