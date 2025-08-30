السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للبحوث يعرض جهاز "Activity Wheel" لدعم الأبحاث الدوائية

جهاز المركز القومي
جهاز المركز القومي للبحوث

أعلنت وحدة الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث عن إتاحة جهاز Activity Wheel، وهو أداة متطورة لقياس مستوى النشاط الحركي والسلوكي للحيوانات المعملية بدقة عالية وعلى فترات زمنية مختلفة.

وأوضح المركز أن الجهاز يعد إضافة نوعية في مجال الأبحاث قبل السريرية، إذ يتيح تقييم تأثير الأدوية على الجهاز العصبي، والكشف المبكر عن التغيرات في النشاط والقدرة على الحركة، والمساهمة في دراسات متقدمة تتعلق بالاضطرابات العصبية والعضلية.

 

تسجيل البيانات بشكل لحظي وموثق


وأوضحت الوحدة أن الجهاز يقوم بتسجيل البيانات بشكل لحظي وموثق، مما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تساعد الباحثين في تطوير أدوية أكثر أمانًا وفعالية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة في مجال التجارب قبل السريرية ودعم صناعة الدواء.

وعرض المركز القومي للبحوث آلية عمل الجهاز من خلال فيديو توضيحي يبرز كيفية استخدامه في الأبحاث، وكيفية الاستفادة من نتائجه لدعم التطوير الدوائي.

https://www.facebook.com/share/v/1GN6bmGGQG/

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجارب قبل السريرية الاضطرابات العصبية صناعة الدواء

مواد متعلقة

رفع المخلفات أمام مقابر الحوامدية استجابة لشكاوى المواطنين (صور)

البيئة تستعرض دراسة حول كميات المخلفات الحيوانية المتولدة لإنتاج البيوجاز والسماد العضوي

تشديد الرقابة التموينية بأطفيح وضبط 36 جوال دقيق بلدي مدعم

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بتخصيص سويقات منظمة للباعة الجائلين

تعاون بين البيئة والمركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الهياكل الإدارية والوظيفية للوزارتين

أول تعليق لطبيب أجرى عملية تكميم المعدة لطفلة عمرها 9 سنوات

محافظة الجيزة تستعد لإطلاق معارض "أهلًا مدارس" سبتمبر المقبل

"مفيش بضاعة وبناته على وش جواز"، محافظ الجيزة يوجّه ببحث حالة صاحب محل دهانات بإمبابة

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads