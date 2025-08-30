السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رفع المخلفات أمام مقابر الحوامدية استجابة لشكاوى المواطنين (صور)

رفع المخلفات، فيتو
رفع المخلفات، فيتو

 يواصل مجلس مدينة الحوامدية مجهوداته على مدار الساعة لرفع تراكمات المخلفات من أمام مقابر الحوامدية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الطرق والخدمات بالمدينة، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبتكليف من الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

 

إزالة جميع المخلفات بشكل كامل

وأكد هاني السيسي رئيس مجلس ومدينة الحوامدية أن فرق العمل تواصل العمل ليلًا ونهارًا حتى الانتهاء من إزالة جميع المخلفات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وشدد “السيسي” على أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بمطالب الأهالي، وأنه لن يتم التوقف عن العمل إلا بعد الانتهاء من رفع كافة المخلفات، بما يضمن سهولة الحركة المرورية وتحسين البيئة المحيطة بالمقابر.

تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية محافظة الجيزة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين في مختلف أحياء ومراكز المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي تحسين المظهر الحضاري تحسين البيئة رفع كافة المخلفات عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار مدينة الحوامدية محافظ الجيزة منظومة النظافة العامة منظومة النظافة مجلس مدينة الحوامدية

مواد متعلقة

البيئة تستعرض دراسة حول كميات المخلفات الحيوانية المتولدة لإنتاج البيوجاز والسماد العضوي

تشديد الرقابة التموينية بأطفيح وضبط 36 جوال دقيق بلدي مدعم

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بتخصيص سويقات منظمة للباعة الجائلين

تعاون بين البيئة والمركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الهياكل الإدارية والوظيفية للوزارتين

أول تعليق لطبيب أجرى عملية تكميم المعدة لطفلة عمرها 9 سنوات

محافظة الجيزة تستعد لإطلاق معارض "أهلًا مدارس" سبتمبر المقبل

"مفيش بضاعة وبناته على وش جواز"، محافظ الجيزة يوجّه ببحث حالة صاحب محل دهانات بإمبابة

استعدادات الجيزة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف واستقبال العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق بمستشفى الحسين، كمائن ليلية بغزة تهز إسرائيل، تجميد تمديد عقد عاشور وشوبير، مفاجأة غير متوقعة من أنغام

انخفاض يصل 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 30 أغسطس 2025

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم بـ 3 جنيهات وارتفاع الخيار البلدي والليمون

سعر السمك اليوم، البلطي يصل إلى 83 جنيها والجمبري والثعابين "محتاجين جمعية"

وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

القاهرة تسجل 37 والصعيد يعود إلى 45، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يبدأ بـ ريال مدريد.. ترتيب مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذئب في المنام وعلاقتها بوجود أشخاص منافقين حولك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads