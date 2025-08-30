رفع المخلفات أمام مقابر الحوامدية استجابة لشكاوى المواطنين (صور)

يواصل مجلس مدينة الحوامدية مجهوداته على مدار الساعة لرفع تراكمات المخلفات من أمام مقابر الحوامدية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الطرق والخدمات بالمدينة، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبتكليف من الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

إزالة جميع المخلفات بشكل كامل

وأكد هاني السيسي رئيس مجلس ومدينة الحوامدية أن فرق العمل تواصل العمل ليلًا ونهارًا حتى الانتهاء من إزالة جميع المخلفات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وشدد “السيسي” على أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بمطالب الأهالي، وأنه لن يتم التوقف عن العمل إلا بعد الانتهاء من رفع كافة المخلفات، بما يضمن سهولة الحركة المرورية وتحسين البيئة المحيطة بالمقابر.

تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية محافظة الجيزة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين في مختلف أحياء ومراكز المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.