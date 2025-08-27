محافظة الجيزة تستعد لإطلاق معارض "أهلًا مدارس" سبتمبر المقبل

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التجهيزات الخاصة بإقامة معارض "أهلًا مدارس" بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة وذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة صباح اليوم الأربعاء.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمعارض وتسكين العارضين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والمساهمين مع التأكيد على المتابعة الدورية طوال فترة إقامة المعارض لضمان انتظام العمل بها وتوافر المنتجات واستقبال المواطنين.

الافتتاح بالمعرض الرئيسي بحي العمرانية مطلع شهر سبتمبر المقبل

وأشار المحافظ إلى أن المعارض المقرر إقامتها بجميع الأحياء والمراكز والمدن الجديدة سيتم افتتاحها مجمعة خلال فعالية الافتتاح بالمعرض الرئيسي بحي العمرانية مطلع شهر سبتمبر المقبل، والذي سيشمل عرض السلع المدرسية والمواد الغذائية والسلع المعمرة من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المعارض ومنع أية إشغالات أو تعديات، وتيسير حركة المارة والمركبات بمحيطها، مع تكثيف الدعاية للمعارض والسلع المتوفرة بها لإعلام المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير أعلى نسبة خصومات ممكنة، وإتاحة أنماط متنوعة من السلع لإرضاء مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية طوال فترة عمل المعارض.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة حريصة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع اقتراب موسم المدارس، وتوفير احتياجاتهم من المستلزمات والسلع بأسعار مناسبة وجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا للمواطنين.

