أخبار مصر

أول تعليق لطبيب أجرى عملية تكميم المعدة لطفلة عمرها 9 سنوات

تكميم المعدة
تكميم المعدة

أثارت حالة طفلة مصرية تبلغ من العمر 9 سنوات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خضوعها لعملية تكميم معدة نتيجة معاناتها من السمنة المفرطة وزيادة الوزن بشكل غير طبيعي.

 

أول تعليق طبي على الواقعة

وفي أول تعليق طبي على الواقعة، أوضح الدكتور هشام عبدالله، استشاري جراحات السمنة والمناظير، أن الطفلة لم تكن تعاني فقط من السمنة، بل ظهرت عليها مضاعفات مبكرة مثل تقوس الساقين وخشونة الركبة بسبب الوزن الزائد، مؤكدًا أن حالتها كانت تستدعي في الأصل إجراء عملية عظام لاستعدال الساقين، لتفادي تآكل مفصل الركبة.

وأضاف عبدالله أن والدة الطفلة لجأت إلى العديد من أطباء الغدد الصماء وتخصصات أخرى بحثًا عن حل، لكن دون جدوى، مشيرًا إلى أن أحد أطباء العظام شدد على ضرورة إنقاص الوزن أولًا لعلاج تقوس الساقين، ورغم تجارب متعددة مع أنظمة غذائية مختلفة، لم تفلح الطفلة في إنقاص وزنها بالطرق التقليدية.

وتابع استشاري جراحات السمنة: "هذه ليست المرة الأولى التي نجري فيها تكميم معدة لطفل، فقد سبق أن أجرينا العملية لطفل في العاشرة من عمره وحققت نتائج ناجحة، ومع هذه الحالات نكون حريصين للغاية ونتخذ جميع الموافقات الطبية والقانونية اللازمة من الأهل قبل التدخل الجراحي."

