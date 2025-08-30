النيابة تقرر حبس عصابة سرقة السيارات في الإسماعيلية

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى محافظة الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالتعاون مع مباحث قسم ثالث، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط عدد من السيارات المسروقة قبل تقطيعها.

وأكدت التحريات الأمنية تورط المتهمين في ارتكاب عدة وقائع سرقة سيارات من منطقتي أرض الجمعيات وبمدينة الإسماعيلية، حيث كانوا يقومون بتقطيع السيارات وإعادة بيعها في السوق السوداء.

ووجّه اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، بسرعة ضبط مرتكبي تلك الوقائع، وشكّل فريق بحث بإشراف العقيد شادي الكفراوي، مفتش مباحث دائرة قسم ثالث.

وتمكنت فرق البحث برئاسة المقدم أحمد البيومي ومعاونيه النقباء أحمد جمال وأحمد حافظ، من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم سيارتين مبلغ بسرقتهما، وأرشدوا عن مكان إخفائهما، بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية كانت بحوزتهم.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وجاري عرضهم على جهات التحقيق لتتولى التحقيقات القانونية.

