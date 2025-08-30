مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر حادث سير على الطريق الزراعي، أدى إلى مصرع شابين في العقد الثاني من العمر.

تفاصيل الحادث

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بالأقصر تلقت اخطارًا من الأهالي بانقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الضحايا كل من "يوسف.م" و"إسلام.أ" إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين فحصهما من قبل رجال الطب الشرعي والتصريح لذويهما بالدفن.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وظروفه

