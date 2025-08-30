حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، انتظام حركة السير وسط مرونة بمختلف المحاور

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، 30 أغسطس 2025، حالة من السيولة المرورية الملحوظة، حيث تحسنت حركة السيارات مقارنة بالأيام الماضية، وساعد ذلك المواطنين على التنقل بسهولة نسبية خلال ساعات الذروة الصباحية.

أبرز ملامح الحالة المرورية

القاهرة: شهدت معظم المحاور الرئيسية سيولة مرورية، بما في ذلك كورنيش النيل من المعادي حتى وسط البلد، وطريق الأوتوستراد، وشارع عباس العقاد، وشارع الطيران، وطريق صلاح سالم.

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

أما الجيزة: سجلت شوارع الهرم، البحر الأعظم، والمريوطية سيولة نسبية، رغم بعض التباطؤ نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية.



جهود تنظيمية

وانتشرت قوات المرور على المحاور والميادين الرئيسية لمتابعة الحركة وتسيير السيارات ورفع أي معوقات، كما تم تفعيل الدوريات المرورية على الشوارع الفرعية والطرق المؤدية إلى الميادين الكبرى لضمان انسيابية الحركة.

تستمر جهود وزارة الداخلية في تنظيم الحركة المرورية لتقديم تجربة تنقل آمنة وسلسة للمواطنين وتنصح باستخدام الطرق البديلة في حالة رصد زحام لتخفيف الضغط على بعض المحاور.

