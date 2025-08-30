السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

مصرع طفل سقط من سطح عقار بالصف

إسعاف
إسعاف

لقي طفل مصرعه صباح اليوم، عقب سقوطه من سطح عقار في إحدى القرى التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، انتظام حركة السير وسط مرونة بمختلف المحاور

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

تفاصيل الواقعة

وكان مركز شرطة الصف تلقى بلاغًا بسقوط طفل يبلغ من العمر حوالي 6 سنوات يُدعى "مروان" من أعلى سطح العقار، حيث اختل توازنه وسقط مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

الجريدة الرسمية
